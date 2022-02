Hace algunos días se conoció el llamativo accidente de Yao Cabrera quien cayó desde el tercer piso de su departamento en un confuso episodio y por lo que terminó hispitalizado en terapia intensiva.

Con varias fisuras en las costillas no se conoció una información precisa sobre los daños sufridos por el uruguayo quien dijo haberse desvanecido en Córdoba mientras pintaba su casa.

Ya fuera de peligro y con el alta médica, la polémica sigue, porque surgió un rumor de que todo habría sido inventado.

A través de su cuenta de Instagram, el youtuber de 25 años realizó un descargo dirigido a quienes dudan de lo sucedido y agregó un certificado médico que sembró más dudas en el hecho.

La caída logró que el Chino Maidana suspendiera la pelea que con el mediático tenían programa y eso también generó rispideces entre los contrincantes: “Chino Maidana, prensa, fans, haters…Si hubiese fingido mi caída mínimo tendría un video del momento en el que caigo grabado en HD, con drones, porque es a lo que me dedico, crear contenido de ficción para las redes sociales”, comenzó explicando Cabrera y luego agregó: “Sé que les cuenta creerme ya que anteriormente hice cosas actuadas y fingidas. Pero desde que empecé con la idea de boxear y de promover el deporte, me prometí a mí mismo no hacer más nada irreal que pueda dañar a terceros”.

También el accidentado compartió fotos de las placas de sus costillas fisuradas y un certificado médico que consignaba la orden para una radiografía de tórax el día del accidente: “Parte médico oficial sin nombres del doctor y la clínica por pedido del hospital”, explicó el mismo Yao.

Lo llamativo del papel es que los profesionales solicitaron solo una placa y es imposible ver el diagnóstico. También en el pedido médico figura el nombre fantasía del youtuber y no es real que es Marcos Ernesto Cabrera.

Finalmente el joven obtuvo su alta médica cuando su abogado personal confirmó la noticia a Teleshow: “Ya le dieron el alta, ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva”.

Este fin de semana Yao se mostró en silla de ruedas desde su casa donde cumple el reposo recomendado por los médicos.