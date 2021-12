A través de su perfil de Instagram, en donde cuenta con más de 16 millones de seguidores, Evaluna publicó tres fotografías en donde luce su figura con un traje de baño rojo.

En la primera instantánea, la actriz se encuentra acostada asoleándose, en la segunda enseñó parte de su abdomen y en la tercera posó de espaldas mostrando su envidiable cintura.

Las fotografías rápidamente sobrepasaron el millón de likes y cientos de personas elogiaron a la menor de los Montaner por su belleza.

Sin embargo, hubo personas que criticaron a Evaluna por “mostrar su cuerpo” y cuestionaron su religión, debido a que aseguran que una persona que profesa el cristianismo no hace ese tipo de cosas.

“¿Es cristiana?”, “Si fuera cristiana no se haría tantos tatuajes”,”¿Eva ya no eres evangélica?”, “Eso no es del señor, tatuarse el cuerpo”, “Deja de mostrar el cuerpo. No eres una verdadera cristiana”, comentaron en redes.