El diputado nacional José Luis Espert criticó en Branca de vuelta las leyes laborales, abogó por el cierre de Aerolíneas Argentinas y aseveró que el Estado Nacional emplea a un millón de “ñoquis”.

“No tengo la menor duda de que hay ñoquis en el Estado, que los Kirchner hicieron ingresar. El Estado no está para dar empleo sino para producir diplomacia, Justicia, seguridad, Fuerzas Armadas, educación y salud básica. El único motivo por el que tiene que haber empleo en el Estado es para producir esos bienes que no puede producir el privado”, definió Espert, en diálogo con Diego Brancatelli.

En esa línea, el diputado autodenominado “liberal” aseguró que emplear a más personas de las “necesarias” es “un robo al contribuyente”. “Estoy en contra de los chorros, y un tipo que está en el Estado sin ninguna función es un chorro”, remarcó.

Bajo esa misma mirada, arremetió contra Aerolíneas Argentinas y ponderó la existencia de las low cost: “Hay gente que paga el IVA que nunca va a viajar. Sin Aerolíneas se podrían haber construido cien hospitales de alta tecnología y se hubiera dado una batalla mucho mejor contra el covid. Si querés viajar en avión pagate tu pasaje y chau”, sostuvo.

“A Aerolíneas no la privatizo, la cierro, y declaro cielos abiertos para que los muy buenos empleados que tiene (la empresa) consigan buen trabajo. Está podrida por los sindicatos que están adentro”, aseveró el diputado.

Espert también apuntó contra los sindicalistas, a quienes calificó como “sindigarcas”. “Lo que predomina no es una pinturita, si no no tendríamos seis millones de laburantes en negro”, afirmó.

Por último, aseguró que la legislación laboral vigente entorpece la contratación por parte de los empresarios. “No hay ninguna empresa que quiera tomar a nadie, porque es meter una bomba atómica, por estas leyes laborales. Quiero cambiar las leyes por el bien del laburante”, insistió.