Un poco como distraída, Wanda Nara pasa sus días de febrero entre fuertes rumores de una nueva separación de Mauro Icardi.

La rubia está nuevamente sospechando de algunos contactos del futbolista con la China Suárez pero, debido a varios factores la pareja no blanquea la situación.

Ahora, Wanda sorprendió en las redes sociales al compartir algunas sensuales fotos en donde usó el “beboteo” como arma principal de seducción al dejar en primer plano su abultado escote.

Además, a pocos días de San Valentín, la hermana de Zaira interactuó con sus seguidores y consultó cómo se preparan para festejar a los enamorados con una foto de Icardi junto a ella y riendo.

Una de las sorpresivas preguntas de sus fanáticas fue: “Me separé y no entiendo cómo hiciste para estar tan entera”, expresó un usuario a lo que Wanda no dudó en contestar: “En tu próxima relación tratá de ser tu otra mitad. Yo soy mis dos mitades”, expresó concisa la rubia en un momento no tan claro de su vida.