Luego de un mano a mano de Wanda Nara con Susana Giménez en el que contó que le pidió perdón la China Suárez por haber publicado mensajes ofensivos en las redes sociales al descubrir su affaire con Mauro Icardi, se publicó la segunda parte del especial Susana, invitada de honor en la plataforma Paramount+ en el que la mediática hizo un picante comentario sobre el historial amoroso de la actriz.

En el nuevo episodio, en uno de sus paseos por París, las rubias hablaron sobre el “Wandagate”. “El problema es que esto no fue caso aislado, está ya pasó otra veces con otros matrimonios”, dijo en referencia a los vínculos que la China inició con Benjamín Vicuña y con Nicolás Cabré tiempo atrás, cuando estaban en pareja con Pampita y Eugenia Tobal, respectivamente.

Por su parte, la conductora le preguntó si había hablado con la actriz, quien compartía un grupo de amigas con Zaira Nara. “La llamé… No sé si estuve tan educada, no no estuve tan educada. Creo que la libertad tuya, de ser libre termina cuando estás lastimada a otra familia. Porque también hay mujercitas chiquititas que son las hijas de mi marido”, planteó, todavía molesta por la infidelidad de su marido. “Por algo las cosas pasaron también, de esto que pasó, como tenían que pasar o hubo un Dios, o Mauro realmente quería estar conmigo y tuvo un hubo un Dios de su lado, podría haber sido peor”, insistió.