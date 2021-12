¿Vuelve a jugar? Tevez habría sido tentado por un club del fútbol argentino

El pasado 4 de junio, Carlos Tevez organizó una conferencia de prensa en las instalaciones de La Bombonera para comunicar que iba a dejar Boca de forma definitiva. Si bien no anunció su retiro del fútbol, el “Apache” no volvió a jugar de manera profesiona desde aquel día y se encuentra pasando el tiempo junto a su familia. También se habló de una posible llegada a la MLS, pero hasta el momento no hubo novedades al respecto.

Después de varios meses en silencio, “Carlitos” reapareció ante los medios de comunicación deportivos para hablar de su vida alejada del fútbol. “Hoy no extraño. Si llega algo que me motive y me da ganas, no sé… Cuando veo a la Juve, a Boca y trato de buscar dentro mío ese fuego para decir me motivo para jugar seis meses más o un año… Y no, no lo encuentro. Me gustaría buscar un equilibrio para poder jugar al fútbol pero también ser feliz. No con esa presión que te lleva a la locura”, relató con sinceridad el exjugador del Xeneize junto a Mariano Closs en ESPN F12.

El nombre de Tevez volvió a aparecer en la agenda durante la jornada de miércoles por un curioso rumor relacionado a su posible vuelta profesional. Federico Rodas, periodista de DIRECTV Sports, informó que el “Apache” fue tentado por Sarmiento de Junín para retornar a la actividad deportiva en la Liga Profesional y desde el “Verde” aguardarán una respuesta pensando en la próxima temporada. Sería su segundo club en el fútbol argentino además de Boca. ¿Lo ves posible?