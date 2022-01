La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló nuevamente del escándalo por la mesa judicial durante su gobierno y la reunión que fue filmada por la AFI del entonces gobierno de Mauricio Macri. Llamativamente, la actual diputada nacional responsabilizó a la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, por haber presentado el material ante la justicia.

“La reunión fue ilegalmente filmada”, expresó Vidal para luego apuntar contra Caamaño: “La primera que debería dar una explicación es la que presenta el video que es la jefa de espías del Gobierno Nacional, que presenta un video dos años más tarde de haber asumido diciendo que lo encontró haciendo tareas de mantenimiento de la AFI”.

“Si ese video lo grabó la AFI era ilegal porque no tenía orden judicial o por lo menos hasta ahora no lo presentó”, remarcó la ex mandataria provincial sobre el material en el que se observa a funcionarios suyos y el intendente de La Plata, Julio Garro junto a ex agentes de inteligencia y a empresarios de la construcción orquestando causas contra sindicalistas.

En conversación con TN, se refirió a la utilización del término “Gestapo” por parte de su ex ministro, Marcelo Villegas. “Repudio la utilización del término Gestapo, no sólo por parte del Ministro Villegas sino por otros políticos que luego lo utilizaron”, expresó.

Y agregó que “lo que la Justicia investiga es si hay un armado de causa contra el Pata Medina. El Pata Medina es un sindicalista de la construcción millonario del Municipio de La Plata. Fue preso 14 años antes de que yo fuera Gobernadora por extorsión a un grupo de albañiles”.

“Durante 20 años estuvo impune. Los empresarios pedían por favor que los ayudáramos”, reconoció la mandataria.