Sobre la posibilidad de un radicalismo sin una coalición afirmó que “el radicalismo después del 2001 fue un golpe muy duro dentro del corazón del partido -aseguró que- hay un radicalismo federal que no se visibiliza, hoy gobernamos provincias con un desarrollo que va en auge, tenemos intendentes y concejales jóvenes en todo el país y no se visibiliza; creo en esa utopía de que el radicalismo se puede juntar y ser una fuerza”.

“Nosotros sabemos gobernar en una coalición de gobierno, es mentira ese mito que se crea alrededor del radicalismo, creo que se viene una nueva generación que lo viene planteando” señaló Pavón.

En referencia a que hace falta para que el radicalismo no dependa de otros partidos, manifestó: “para mi hoy en día se resuelve puertas adentro en un comité, se resuelve con dialogo, algo que nos caracterizo siempre es el que pierde acompaña y el que gana convoca, si las personas entienden eso nosotros somos un partido imparable”.

“Creo que el núcleo de la Juventud Radical Nacional, pibes y pibas en cada una de las provincias, con esa utopía de cambiar la realidad -reflexionó- tenemos que hacer un mea culpa todos los partidos en decir si estamos siendo hoy los representantes de los jóvenes”.

En cuanto al video que se viralizó de la diputada Karina Banfi en las elecciones de la juventud radical, Valeria Pavón opinó: “Poniendo en contexto, tuvimos un pequeño inconveniente, entraron barras a pegarle a los chicos, hay video de ese momento. Karina Banfi que estaba de veedora, estaba gritando que se vayan del comité esas personas, encapuchados con barbijos golpeando a los chicos, hay video de como lo estaban fajando a los chicos”.

La presidenta electa de la juventud radical aclaró que “una persona que esta en la política entiende que se puede en la jerga picantear puertas adentro del comité, pero una cosa es con un militante y otra cosa es con un barrabrava que tienen otro lenguaje que no es el dialogo”.