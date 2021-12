Hace años que la vedette Valeria Degenaro dejó de estar en el foco de los escándalos y se alejó bastante de los medios. Sin embargo, en sus redes suele llamar la atención de sus más de 267 mil seguidores.

Hace un tiempo, Valeria publicó en su cuenta de Instagram una imagen de espaldas, luciendo una camisa blanca y una tanga negra.

Valeria Degenaro (Foto: Instagram)

La postal consiguió miles de “me gusta” y cientos de comentarios de sus seguidores en cuestión de minutos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la modelo sorprende con fotos de este estilo.

Valeria Degenaro (Foto: Instagram)

Sobre las críticas en cuanto al color de su cabello, que en algún momento fue colorado, aseguró: “Estoy en una etapa donde no me importa el qué dirán. Hice una encuesta y ganó mi pelo original y no me importó. A los 18 años estuve rubia y no me gustó, y me quedaba pendiente tenerlo colorado. Creo que la vida es hoy, y si tengo ganas lo hago”.

Valeria Degenaro (Foto: Instagram)

Sobre sus relaciones amorosas, Valeria afirmó: “Con Flavio Azzaro tuvimos algo corto, de dos meses, y Cristian Castro, que fue un amor fugaz de dos meses. Pero mi último novio es un empresario del calzado. No me importaría si es o no de los medios sino que tengamos un proyecto de vida juntos. Busco un hombre de quien enamorarme, formar una familia y ser feliz”, concluyó.