Valentina Zenere tiene casi ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram y, en los últimos años, se convirtió en una de las argentinas con mayor influencia en las redes sociales a nivel internacional. Es que la rubia conquista día a día con su talento como actriz pero también deslumbra en sus redes sociales.

Esta vez, la artista lució en su cuenta de Instagram un delicado vestido con brillos y transparencias, que terminó por darle un look atrevido pero también sofisticado. En la imagen se la puede ser posando para la cámara de espaldas, con el pelo rubio completamente lacio.

Valentina Zenere, la actriz argentina de “Élite”, posó a puro brillos y transparencias

Zenere comenzó su carrera desde que era bastante joven y su talento para la actuación, el modelaje y el canto la han llevado a tener papeles importantes en su paso por la televisión. La joven de 24 años saltó a la fama como Alai en “Casi Ángeles” y luego en “Soy Luna” como Ámbar.

Otro de los papeles que muchos de sus seguidores recordarán es el de “Camila” en la última temporada de la serie esposa “Chicas del Cable”, su primer paso en su desembarco en el continente europeo.

Valentina Zenere, la actriz argentina que triunfa en España Foto: (/@valentinazenere)

Luego de este papel, Zenere experimentó en el ámbito musical, pero continuó al mismo tiempo con otro proyecto de Netflix: se incorporó en una las series para jóvenes más exitosas del momento, “Élite 5″.

Sin dudas, su nuevo trabajo será un salto en su carrera. Sin embargo, la joven se siente muy cómoda con la fama, según expresó durante una entrevista con VíaPaís: “Me siento comodísima con la fama porque realmente me apasiona lo que hago y si no trabajo siento que me falta como una parte. Para mí actuar es de lo más importante que me pasa en la vida. Lo hago todos los días desde que soy muy chica”.