Este fue el caso de Rosa, una empleada doméstica que luego de no poder asistir a cumplir con sus tareas en un edificio de Nueva York, tuvo que dejar su hogar y vivir junto a sus hijos con su hermana. Pero, su destino cambió completamente con un gesto por parte de los vecinos para los que trabajó. La historia no tardó en viralizarse.

Los cuentas no le cerraban a Rosa, que durante 20 años trabajó diariamente para distintas familias del edificio. Por la pandemia, la mujer no pudo realizar sus tareas como lo hacía desde hace tanto tiempo y por ende, no cobraba. Esto hizo que no pudiera pagar su propio alquiler y debiera mudarse con su familia a la casa de un familiar.

Esta situación no pasó desapercibida para los vecinos para los que trabajó toda la vida, los cuales se organizaron para ayudarla de alguna manera. Por ello pensaron en un plan que la dejaría tranquila, por lo menos por un tiempo. Para evitar que la mujer se niegue a recibir la ayuda, pusieron en marcha un “operativo sorpresa”, según informó el sitio 20Minutos.

Tras finalizar los trámites, un vecino llamó a Rosa con la excusa de ofrecerle un trabajo. En un video que él mismo filmó, se la ve ingresar a un departamento que creía que tenía que limpiar antes que llegaran los nuevos inquilinos. Lo que no sabía es que quienes iban a habitar el lugar serían ella y sus hijos.

Al ingresar a la propiedad la mujer se encontró con un agente inmobiliario con quien recorrió el lugar. Ella observaba detalladamente cada ambiente. Mientras, escuchaba las descripciones del hombre sin sospechar que en realidad le hablaba de su nuevo hogar.

Tras ver todas las habitaciones que supuestamente debía dejar relucientes, un hombre que vive en el edificio, se acercó y se dirigió a Rosa. “Muchas personas acá son grandes admiradores suyos y la quieren mucho. Es una especie de celebridad. No quiero avergonzarla, pero es la verdad”.

Luego llegó el importante anuncio: “Sé que fue un año difícil para usted y su familia y probablemente ha habido muchas dificultades económicas. Creemos que dejó un gran impacto en la gente aquí en el edificio y ellos quieren devolvérselo”. Acto seguido, junto al agente, le entregaron la llave de la propiedad y la mujer rompió en llanto.

En medio de una gran emoción de todos los presentes, le informaron que todos los vecinos del edificio alquilaron el departamento por dos años para que pueda vivir tranquila con sus hijos. La profesionalidad, y el cariño que Rosa demostró en las décadas que trabajó en el lugar hizo que los que sabían acerca de su falta de un techo decidieran devolverle a ella todo lo que les dio. /La Nación