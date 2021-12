LA FACHADA DE UNO DE LOS LOCALES DE EMPANAS MÁXIMA. TAMBIÉN VENDEN ALFAJORES, DULCE DE LECHE Y VINO MENDOCINO.

Continuó narrando la hazaña: “Por razones de seguridad, Máxima no puede recibir regalos de la gente por la calle, según me dijo un encargado de seguridad de la realeza. Lo cual es lógico. Pero se llevó el paquete y me aseguró que iba a dárselo él”.

“El asistente de seguridad volvió y me dijo que Máxima había accedido a recibir el regalo”, continuó contando. Pasado un tiempo, Kevin Halporn seguía frente a la galería de arte cuando la reina argentina llegó, lo identificó y se quedó charlando con él, visiblemente emocionada. “Se habrá conmovido porque un argentino estuviera tanto tiempo en la lluvia”, dijo entre risas el entrevistado.

Kevin Halporn viajó hace 9 años a Holanda para estudiar arreglos y composición en jazz, allí se enamoró de Myrte Prins, quien es su actual esposa, y cuenta: “Cuando terminé la carrera junto con mi -por aquel entonces- novia, fuimos desarrollando la idea de las empanadas, vendíamos en un mercado de Haarlem -una ciudad a media hora de Amsterdam, de donde ella es oriunda- y ahora el local es una explosión en Holanda“.