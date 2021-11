La candidata a diputada nacional aseguró “Estamos convencidos que en el mediano y largo plazo las medidas que tomamos van a repercutir favorablemente adentro de cada hogar, cada pyme, cada negocio.- agregó- la fuerza del trabajo y de seguir apostando a la Argentina productiva, comercial y de servicios es la salida a la pandemia”.

En cuanto al resultado electoral y si hubo un voto “castigo”, Tolosa Paz subrayó que “hubo una gran apatía de la gente que influyó en no ir a votar, eso fue lo que pasó”.

De cara a la campaña prometió “aquí estamos los que decimos que vamos a crecer, de un esquema de incentivo fiscales para inversiones que generen trabajos.- agregó -nosotros no planteamos la quita de derechos a los trabajadores”.

En tanto al congelamiento de precios analizó que “con salarios deprimidos, lo único que nos queda por hacer es recomponer el salario y detener la escalada de precios de alimentos. Cuando esa escalada no se corresponde con el nivel de inflación hiperanual es lógico que los alimentos aumenten pero no es lógico que trepen por arriba de la inflación interanual” enfatizó la candidata del Frente de Todos.

“permanente custodiamos que el bolsillo de jubilados y jubiladas vaya por arriba de la inflación y cada vez que la jubilación fue para abajo hubo bonos para poder suplir. La recuperación del salario y de las jubilaciones esta dentro del esquema económico que venimos a resolver, así vamos a salir adelante”, concluyó.