Tito, el auto eléctrico fabricado en San Luis, fue furor cuando la empresa Coradir SA anunció su elaboración en 2020 y a fines del año pasado comenzó su distribución en concesionarias de todo el país, que ya recibieron a las primeras unidades de la preventa on-line y apuntan a aumentar la producción. Además, la compañía avanza en la fabricación de Tita, la primera Pick up 100% eléctrica.

El objetivo fue confeccionar un vehículo sustentable con el medio ambiente y que al mismo tiempo fuese económico para mantener y accesible para los compradores. Los interesados pueden conocerlo en las agencias autorizadas para poder probarlo de forma presencial y adquirirlo.

El presidente de Coradir SA, Juan Manuel Baretto, explicó que los primeros automóviles despachados se pueden encontrar en CABA, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Misiones y aclaró que “completarán las entregas en el resto del territorio para agencias y particulares”.

Tito es un auto para transitar la ciudad y su principal ventaja es que se puede cargar directamente en el toma corriente de cualquier domicilio, tal como un celular o una notebook.

Las características

Tiene 2.83 metros de largo por 1.50 metros de ancho y 1.56 metros de alto

Capacidad para 4 personas.

Pensado para la movilidad urbana y sustentable

Tiene una autonomía de 100 kilómetros con su batería en carga completa

Velocidad máxima es de 65 km/h

Potencia de su motor eléctrico asincrónico es de 4.5KW

Posee una batería de litio-ferrofosfato de 2000 ciclos

Su carga total se completa entre 6 y 8 horas. Permite cargas parciales

Su enchufe de 3 patas planas se coloca en cualquier tomacorriente hogareño (Ficha 2073), lo mismo que un electrodoméstico

Los frenos son a disco en las cuatro ruedas

Cuenta con Cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento y con volante multimedia

Garantía por 5 años

Chasis de acero y carrocería íntegramente de chapa, una característica distintiva al respecto de otras versiones eléctricas

Pantalla led táctil de 10 pulgadas

Reproductor multimedia, radio, conexión bluetooth con el teléfono

Levantavidrios eléctrico

Indicador de fallas en tablero digital

Calefacción

Aire acondicionado opcional (el precio aumenta con AC)

“Es económico, simple, ecológico y práctico. Al adquirirlo, no necesita de ninguna modificación en la instalación eléctrica del hogar, ya que su cargador integrado es compatible con la red eléctrica domiciliaria Argentina. Y además de todo esto, al no emitir gases, porque no quema combustible; y al ser muy silencioso, hace más vivibles las ciudades, incrementando la calidad de vida de todos los vecinos y haciendo un importante aporte al cuidado del medio ambiente”, aseguró Baretto.

Dónde se consigue y a qué precio

Con su lanzamiento en 2020, Tito cosechó una gran popularidad y hay cada vez más personas que desean conseguirlo.

La unidad se vende en concesionarias adheridas (movilidad.coradir.com.ar/agencias/) o a través de la página web completando los datos personales del usuario en a sección #QuieroMiTito en https://movilidad.coradir.com.ar/tito/.

Coradir, además, brinda la posibilidad a las agencias de anotarse para poder recibir a Tito en cualquiera de sus colores: blanco, negro, amarillo, verde, celeste, naranja y rosa.

Por otra parte, se pueden buscar los locales oficiales de venta en Mercado Libre que ofrecen a Tito: https://bit.ly/3uXwFMZ

Con respecto a su precio, en Mercado Libre el valor mínimo es de 1.600.000 pesos y en la web oficial se aclara que se consigue por 15.000 dólares (o 1.676.250 pesos teniendo en cuenta el dólar hoy de 111,75 pesos en la pizarra del Banco Nación). Sin embargo, si los compradores desean que su Tito venga con aire condicionado deberán abonar un total de 16.650 dólares.

Por otra parte, a diferencia de Coradir, un consorcio conformado por la firma canadiense Daymak Inc y las compañías argentinas FDC Competición y Emerx fabricarán el modelo Spiritus, que será el primer auto eléctrico de alta gama que se producirá en Argentina con fines exclusivos de exportación.

