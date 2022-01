La novia de L-Gante, Tamara Báez, compartió una captura de un chat con alguien que le habló por Instagram. En la charla se mencionaba una noticia en la que dos mujeres golpearon a una chica de 18 años y la dejaron inconsciente.

Báez reveló un dramático episodio que vivió en su adolescencia: “Que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. A los 15 una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas”, comentó.

Luego, detalló aún más cómo fue el contexto en el que sufrió violencia callejera. Dijo que mientras le pegaban, había otras chicas que “grababan felices” lo que estaba ocurriendo. “No podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío”, recordó.

Por último, la influencer pidió que si alguien ve que una persona le pega a otra “no se pongan a filmar el momento de mierda, separen y calmen las cosas, porque muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.