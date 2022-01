Según el estudio realizado entre el 23 y 24 de enero pasado, solo un 43,3% de los consultados respondió que fue el gobierno de Macri quien lo hizo, “dato sobre el que no puede haber ninguna controversia”.Un 26% respondió que los 44.500 millones de dólares que ahora se financiarán tras alcanzar un acuerdo con el FMI fueron pedidos por el gobierno de, mientras que un 30% expresó no saber. “Es evidente que el Gobierno Nacional no tuvo la potencia, claridad ni elocuencia necesarias para someter a escrutinio público la realidad incontrastable acerca del oneroso acuerdo con el organismo que dejó vigente Macri”, señaló en análisis de Analogías sobre 2.661 casos efectivos, a través de entrevistas telefónicas.

Los niveles de desinformación entre los encuestados con menores estudios llegaron al 38%, pero llamativamente en los otros dos segmentos de instrucción mayores (secundarios y universitarios) casi un 30% respondió que había sido el gobierno de Fernández el que había tomado el endeudamiento, 10 puntos más que entre los que tienen sólo estudios primarios.

El informe también indicó que un 38% de los argentinos considera que el acuerdo con el FMI posibilitará “mucho o bastante” el desarrollo de la Argentina, en tanto que un 45,6% cree que será “poco o nada”.

“Mirado por segmento de opinión, son los encuestados oficialistas los que más expectativas depositan en la utilidad del acuerdo, cuando al mismo tiempo son los más adversos a un ajuste fiscal que reclama el FMI”, enfatizó el estudio.

Analogías aseguró que desde el préstamos de la Casa Baring Brothers de Londres a la provincia de Buenos Aires en 1824 hasta el 2015, antes de la asunción de Macri, el país acumuló una deuda externa de aproximadamente 63.580 millones de dólares. Y remarcó que al finalizar el gobierno de Macri la deuda externa argentina era de 155.872 millones de dólares.

“Es decir que la administración macrista adicionó más de 92.000 millones de dólares, sólo en cuatro años, para multiplicar por 2,5 el nivel de endeudamiento en manos de no residentes”, sostuvo.

El sondeo de opinión reflejó que el 45% de los encuestados dijo que el gobierno de Alberto Fernández fue el que más aumentó la deuda externa.