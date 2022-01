En una entrevista a Teleshow, la joven contó cual es si situación con el cantante, con quien comparten una hija de un año y cinco meses y esperan la llegada de una beba el mes próximo.

Comenzaron su relación en 2015 cuando eran adolescentes, estando aún en el secundario. En 2019 dieron el gran paso de irse a vivir juntos y en julio del 2020, en plena pandemia, fueron padres de su primera hija. A su vez, él se encontraba inactivo el último tiempo debido a un conflicto legal con la discográfica Big Ligas.

Luego del nacimiento de Isabela, la relación estuvo en la cuerda floja. “Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos, creí sus promesas y decidí apostar”, expresó.

Sin embargo, al tiempo volvieron los conflictos. Según la joven, el cantante se ausentaba muchas horas de la casa yéndose con sus amigos y dejándola sola con la bebé. Asimismo, aseguró que el segundo embarazo lo transitó sola.

“Tuve miedo por el embarazo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera”, dijo al respecto.

Moreno detalló que el cantante cordobés se la pasaba afuera con amigos, jugando a la Play y durmiendo de día. “Se despertaba a las 17.00 o 19.00 y se cruzaba a tomar mate de los padres, estaba muy poco acá”, expresó.

Y agregó: “Recuerdo una madrugada, yo descompuesta le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo”.

Para la joven, la crisis se debe a las influencias de Londra, debido a su entorno y, a su vez, que “él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”.

La gota que rebalsó el vaso fue su último viaje a Estados Unidos hace tres semanas, que Rocío se enteró gracias a las redes sociales. “Un domingo me dijo ‘tengo pensado viajar’, pero ahí quedó”.

Y añadió: “Cuando veo que estaba en Minnesota o no sé donde... no le llegaban los mensajes que le mandaba y una semana después se contacta y me dice que no se podía comunicar por un problema en su teléfono, pero pero para subir historias sí andaba”.

Por el momento, la joven no sabe cuando Paulo regresará al país y desconoce si estará en el parto de su segunda hija. “No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia… soy una explosión de sentimientos”, determinó.

“Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, concluyó.