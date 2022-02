El ex defensor del arco de Racing sostuvo que a Dibu Martínez “se lo está comiendo el personaje de a poquito, se está excediendo”. González continuó expresando su descontento por las actitudes que demostró luego del enfrentamiento por la Copa América 2021 contra Colombia. “Hasta los penales (contra Colombia) estuvo bien, hasta ahí me gustaba el chamuyo”, aseguró el ex portero que estuvo en algunos partidos con la Selección.

Nacho González explotó contra las actitudes del Dibu Martínez.