Ayer falleció Ezra, un nene de Luján que estaba internado desde diciembre a causa de un extraño cáncer. Santi Maratea estaba comprometido con su caso, logró juntar el dinero necesario para llevarlo a Estados Unidos, donde le hubiesen podido brindar un tratamiento especializado, y tenía contacto con su familia.

Ezra tenía DIPG (glioma difuso intrínseco de tronco), un tipo de tumor cerebral que es muy agresivo y frecuente en niños. Gracias a la colecta del influencer había podido iniciar un tratamiento en Houston, pero cuando estaba a punto de viajar nuevamente se complicó su caso. Ayer su familia se despidió con mucho dolor pero agradeciendo a todos por la ayuda en su cuenta de Instagram (@todos.x.ezra) y Maratea uso el mismo medio para despedirse.

El influencer compartió la triste noticia y lo primero que hizo fue mandar su cariño a la familia: “Enviarle mi cariño, mi apoyo y mis abrazos a la familia de Ezra que los conozco y los admiro muchísimo. Me parte el alma que estén pasando por esto”, muy conmovido reflexionó sobre la muerte “A mí me cuestan mucho las noticias fatalistas porque siempre le encuentro la vuelta a todo, pero no a la muerte” y terminó entre lágrimas con la siguiente reflexión: “Todos los consuelos de la muerte los conozco, pero no consuelan. No alcanzan las explicaciones”.