Una camioneta Renault Kangoo en la que viajaban cuatro hinchas de River camino a ver el Trofeo de Campeones en la provincia de Santiago del Estero, impactó de frente contra un camión en la Ruta N°4, provocando la muerte de varias personas, entre ellos un menor de siete años, solamente una mujer pudo sobrevivir y fue llevada al hospital José María Cullen donde pudieron determinar que sufrió una fractura de fémur junto con un traumatismo cerrado de abdomen.,

Los ocupantes de la camioneta, eran de Florencio Varela, según algunos medios locales, el chofer del camión que transportaba pollos dijo que el utilitario pisó la banquina y luego terminó atravesando el carril, también en una nota a TN, dijo: “Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo que hice todo lo posible para tratar de que no pase”.