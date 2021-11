Juan Carlos Sanchez Arnau, en dialogo con “Informate Aca Radio” por LU3 AM 1080, detalló que “el gobierno esta intentado aplicar una ley que fue aprobada en junio de 1974” en ese sentido señaló que “esa ley surgio de un acuerdo que habia promovido el ex ministro de economía Jose Ber Gelbard junto con la CGT, venia acompañado de un congelamiento de salarios pero el principal problema fue el desabastecimiento, en efecto bajo la calidad de los productos”

El economista responsabilizó que esta medida de congelamiento “es culpa esencialmente de la emisión monetaria, congelar los precios es ponerlo en una olla a presión”.

“En la cadena tenes todo tipos de costos, tenes el costo del productor, transporte, impuestos, los salarios del repartidor, el costo del alquiler del local, la amortización del capital invertido, todo eso influye” señalo que “el comerciante lo que piensa no es en el precio del producto sino en el costo de reposición” afirmó Sanchez Arnau

En cuanto al análisis que merece al gobierno nacional aseguró que “el kirchnerismo se encuentra por primera vez que no tiene reservas, que tiene una gran deuda externa e interna y por lo menós que no va a poder controlar una de las dos cámaras legislativas”

Sobre el acuerdo con el FMI manifestó que “Argentina es un país que ha defaulteado en 11 oportunidades, hemos vivido no cumpliendo con nuestra palabra -continuó- nuestros acreedores, van a exigirnos las medidas necesarias para cumplir los compromisos que tenemos: reducir la emisión monetaria, reducir gastos innecesarios y terminar con la corrupción” concluyó el licenciado.