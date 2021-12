Romina Del Plá afirmó: “Votamos un alivio. Porque modifica el mínimo no imponible desde un piso que hoy esta ridículamente bajo, alcanzando a sectores de trabajadores. Este impuesto mediante la inflación ha sido transformado en una enorme confiscación a la clase media. Eso mientras las acciones no pagan y los grandes capitalistas tampoco porque tienen sus bienes en sociedades especiales de resguardo de valor muy habitualmente en paraísos fiscales. En este país los ricos se la fugan toda mientras consumidores y trabajadores soportamos todo el peso de un sistema tributario totalmente regresivo. Pasan los gobiernos y todos siguen sostenido la cuarta categoría de ganancias como una fuente importante del financiamiento del mismo Estado que vive subsidiando a los capitalistas como denunciamos con los gastos tributarios.”

Asimismo, señaló: “Estamos en contra del destino que tendrán los fondos recaudados con este impuesto, ya que no irán al mejoramiento de las condiciones de vida de los millones que no tienen dónde vivir, de los millones que no llegan a fin de mes, o de los jubilados que se encuentran por debajo del ingreso de indigencia. Van a ir a parar al subsidio a los capitalistas y al pago de la deuda externa, la gran roca con la que carga la economía argentina, que es absolutamente incompatible con el desarrollo nacional”.

Para finalizar dijo: “Vamos a votar a favor porque 450.000 trabajadores dejarán de ser alcanzados por este impuesto, y porque se incluye el ajuste por inflación, y se eleva el monto de la casa habitación a $30 millones exentos. Nuestro proyecto oportunamente presentado grava en forma permanente y progresiva a las grandes fortunas y ganancias de bancos, terratenientes, etc.”