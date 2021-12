Romina Del Plá expuso: “Este presupuesto presentado por el ejecutivo es una ficción y que no alcanza para esconder en favor de qué clase social está pensada la política económica de este gobierno. En primer lugar, como ya se ha dicho, no se contempla ningún pago al Fondo Monetario porque se descuenta un acuerdo, y nos quieren hacer firmar un cheque en blanco cuyas consecuencias van a ser nocivas para las y los trabajadores de nuestro país. Por eso mismo no dimos quórum y votaremos en contra”.

Asimismo, profundizó que: “Se recortan las partidas referentes a la educación, y se achica el presupuesto destinado a becas, luego de que hayan condenado a miles de jóvenes a atravesar la pandemia sin conectividad y que este año hayan repartido menos del 10% de las netbook correspondientes al Plan Juana Manso”.

Por otro lado, la diputada afirmó: “El presupuesto destina al pago de la deuda, sin contemplar al FMI; más de cinco veces el dinero destinado a la construcción de viviendas. Es una vergüenza que no se promueva una solución a un problema tan apremiante para cuatro millones de familias en la Argentina, mientras se multiplican los desalojos y la represión”.

Por último, la diputada enfatizó en que la inflación es una política consciente contra los y las trabajadores, los desocupados y los jubilados. “Nosotros somos parte de esa clase social, por eso vamos a enfrentar esta política en las calles y vamos a rechazar este presupuesto fondomonetarista.”