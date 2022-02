Del Plá afirmó: ”La catástrofe ambiental que está sufriendo la provincia de Corrientes en particular, y muchas provincias en general a raíz de los incendios es de una magnitud sin precedentes. Mientras tenemos el país en llamas desde fines del año pasado, el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales no han dado respuestas concretas sobre esta situación. Tratan de desligarse de las responsabilidades políticas, pero la realidad es que gobierne el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, ambos han privilegiado la extensión del agro negocio sojero y forestal y no se han articulado los medios para prevenir los incendios; sean intencionales o accidentales frente a una sequía que ha agravado la situación. Corrientes se prende fuego y la ley de humedales sigue cajoneada, el gobierno es responsable.”

Asimismo, agregó: “La pérdida de 800 mil hectáreas, el 10 por ciento de la superficie de la Provincia de Corrientes, hasta el momento, es de una gravedad irreparable. Con la presentación de estos proyectos desde nuestro Bloque, reclamamos respuestas concretas sobre el accionar gubernamental frente al desastre ambiental, y el urgente tratamiento de la Ley de Humedales, pero no lo limitamos solo a eso, hoy acompañamos la movilización a la casa de Corrientes convocada por las agrupaciones ambientalistas, que además forman parte de todas las movilizaciones populares que crecen en todo el país contra la política entreguista, extractivista y contaminante que prioriza pagarle al FMI.”