Sobre que significa Sunset, Romina definió: “en su principio nosotros dijimos hacer la música que nos gusta, temas ochentosos y noventosos, dijimos saquémonos las ganas de cantar esos temas. Además lo pensamos como que temas nos gustaría escuchar tomando un trago y mirando el atardecer, por eso surgió sunset y por eso se empezó a armar el repertorio super amplio”.

En cuanto a los años que se conocen, Romina recordó entre risas: “éramos del barrio y resulta que él me vendió el calcan multifilamento -continuó- después nos reencontramos cuando caigo a dar clases en la escuela municipal, empiezo a tomar clases con él, nos hicimos amigos, después fuimos a la escuela de Valeria Lynch, desde ahí que veníamos juntos de amigos y Sunset hace 3 años que esta”.

En relación a que pensaban cuando subieron al primer escenario, Gustavo Vonh reflexionó: “no me acuerdo que pensé, pero si me pasa que antes de cantar, muchas veces digo… porque estoy haciendo esto, pero después digo ya esta, no te podes arrepentir”. En tanto Romina agrego: “Te agarran esos nervios que son necesarios, sea una presentación chica o grande, creo que es lo que te hace sentir vivo”.

Consultado por que fue lo mas loco que le quisieron pagar Gustavo recordó: “me ha pasado de que me decian que me quedara en la fiesta, a mi no me motiva estar en la fiesta con gente desconocida”, sobre este tema Romina opinó “como que no te dicen el tema del pago, como que dan por hecho de que lo hacemos por amor al arte, que lo hemos hecho alguna vez”.

Respecto a que si esta mal tomar alguna bebida blanca antes de cantar aseguró Gustavo: “Lo importante es lo que le sirva a cada uno, he probado de tomar vino antes de cantar y después cuando escuchas los videos pensas que cantas bien y no, ahí empecé a tomar agua, a mi la sensación que me da el vino es que se me seca la garganta”.

Sobre si van a hacer temporada Gustavo Vonh afirmó: “El 28 de enero vamos a estar en el centro de convenciones en Monte Hermoso, vamos a estar con el grupo Opera Libre y con Romina Menito, vamos a hacer un tributo a Andrea Bocelli”.

Con respecto a que género musical se identifican más, Romina contestó: “soy mas del pop, me gusta mucho Dua Lipa, me parece que no es pretenciosa, hace tema que son super lindos y pegadizos y no quieren lucirse, Adele también. Gustavo agregó que “no es solamente como cantan sino también como manejan una estética”.

Para cerrar, Romina contó como pueden buscar al dúo en las redes: “La dirección de nuestro instagram es @_sunsetmusic_”