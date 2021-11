En cuanto a la movilización, Britos manifestó: “Hoy los compañeros y compañeras de sanidad nos cansamos de tanto atropello, en la asamblea de la lista azul decidimos movilizarnos, hubo más de 200 personas”.

Respecto a cual es la problemática del sindicato, el referente de la lista Azul afirmó que “el secretario general lleva 32 años y se quieren perpetuar en el poder -enfatizó- las elecciones se iban a hacer el 19 de mayo del 2020, hace unos meses se liberaron las restricciones y ya en Capital Federal y otras filiales tuvieron elecciones pero acá todavía no; están violentando el articulo 54 del estatuto de trabajo”.

“Habíamos entregado un petitorio al ministerio de trabajo donde se abrió un expediente, queremos que el ministerio de trabajo resuelva y no lo dilate mas porque ya están los plazos, nosotros si hicimos esto es porque los abogados tienen sus certezas” subrayó Rodrigo Britos.

Sobre si hubo dialogo con el actual secretario general de ATSA, Hugo Mondarelli, el abogado Marciani explicó: “Ellos lo que dicen es que están dentro de los plazos legales pero se niegan a entrar al debate porque nosotros en la presentación que le alcanzamos, esta detallado el análisis de cada una de las resoluciones y de los plazos pero no están dispuestos a conversar y no dan una postura de porque”.