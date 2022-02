MIRÁ EL VIDEO

Reproductor de vídeo Roberto Moldavsky acostumbra subir videos graciosos sobre algún tema en particular. Sin embargo, en esta oportunidad utilizó sus alertar a la población. acostumbra subir videos graciosos sobre algún tema en particular. Sin embargo, en esta oportunidad utilizó sus redes sociales para

“El otro día recibí un WhatsApp por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis. Y pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar. Un médico me chamulla de una manera. Entré como un caballo”, comenzó diciendo.