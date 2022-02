En la previa del encuentro entre Estudiantes de La Plata e Independiente, en el arranque de la Copa de la Liga Profesional 2022, el Pincha replicó una foto de Carlos Salvador Bilardo, quien después de mucho tiempo apareció de manera pública.

Daniela Bilardo, hija del Narigón, fue la encargada de su subir una foto junto a su padre en su cuenta de Instagram y luego Estudiantes también la publicó en sus redes sociales. “A tu lado acompañándote hoy, igual que siempre. Y recordando juntos 40 años de gloria intacta”, escribió la hija del “Doctor” en su cuenta de Instagram.

Sobre esa misma foto, la cuenta de Twitter del pincha expresó: “La felicidad de Bilardo es la nuestra. ¡Qué lindo verlo así, Doctor”.

Una noche especial para Estudiantes

Estudiantes de La Plata conmemoró el título conseguido por el Pincha en el Metropolitano de 1982, que tenía a Bilardo como entrenador. Por tal motivo, en la cancha de Estudiantes se hizo presente Jorge Bilardo, hermano del Narigón, para formar parte de los festejos, y se proyectaron diferentes videos en homenaje al Doctor.

El estado de salud de Carlos Bilardo

El “Narigón” sufre el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que se le detectó en mayo de 2018, y hace tiempo no se lo veía públicamente. De hecho, su entorno más cercano comentó que por el momento, para no afectarlo emocionalmente, no le comunicaron los fallecimientos de Diego Maradona, Alejandro Sabella, el “Tata” Brown o “Cacho” Malbernat, entre otros afectos.