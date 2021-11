En pareja desde hace cuatro años con Fabián Poroto Cubero , Mica Viciconte rompió el silencio sobre el embarazo confirmado por la prensa hace unas horas. En tanto, la pareja estuvo invitada al programa de las medianoches de Telefe, No es tan tarde, que conduce Germán Paoloski la semana pasada y el tema ya andaba rondando.

“Vos contestaste graciosamente, pero esto de tener un hijo ¿es algo que charlan en la pareja?” quiso saber el conductor de Telefe. Fue allí que Mica confesó sus ganas de ser madre, al reconocer “lo hablamos desde el día que lo conocí. Yo me entero que tiene tres nenas, [por lo que] era entendible si él no quería a futuro tener más hijos. Obviamente quedó como raro, porque ni bien lo conocí le pregunté. Y le dije que si yo arrancaba algo, después puede funcionar o no, yo necesito saber si él a futuro quisiera tener hijos o no … porque sino no voy a perder el tiempo. .. Y él me dijo que no cerraba las puertas “.