En las buenas; siempre. En las malas; ¡mucho más! El presente de la mendocina y ex campeona mundial de boxeo Yésica Marcos (35) dista -y mucho- de lo que fueron sus años de gloria y esplendor allá por el período comprendido entre 2009 y 2013, cuando se alzó con los cinturones Supergallo de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y OMB (Organización Mundial de Boxeo).

La boxeadora mendocina supo ser portada y protagonista de las fotos más importantes del boxeo femenino. En esos cuatro años, “El Bombón Asesino” se alzó con los títulos más destacados del boxeo sudamericano.

También en ese lapso, la nacida en el departamento de San Martín se alzó con otros tantos títulos de la misma categoría, aunque dentro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). “Cuando todo iba bien, mucha gente estuvo al lado mío. Hoy, que no la estoy pasando nada bien, esa gente se borró. Todos tienen su casa, menos yo”.

La boxeadora vive en un pequeño terreno que le consiguió uno de sus hermanos para que se instale, al costado de la Ruta 7 y en las afueras de San Martín, Mendoza. Yésica levantó su humilde y precaria vivienda, esa misma que está formada por algunos palos de madera, mucho alambre, chapa –que consiguió y sigue consiguiendo como puede- y cuanto retazo de nailon encuentra.

Pese a ser la primera boxeadora profesional de la provincia y ostentar un doble campeonato mundial supergallo, “La Leona” apenas tiene para comer.

Sin un trabajo estable, la boxeadora se gana la vida con un contrato que tiene con la Municipalidad de San Martín y que incluye como contraprestación el dictado de clases de boxeo en el Polideportivo Torito Rodríguez todos los días. “No es mucha plata, pero al menos me da algo de ingresos y puedo ir manejándome. Mi sueño es poder construir mi casa acá mismo, tener un patio para los perritos y paredes para no tener que estar preocupada porque se pueden escapar. Si alguien puede ayudarme con material, me vendría muy bien. Lo que más necesito es cemento, hierro, ripio, arena y ladrillos”, se anima a pedir Marcos a quien pueda y quiera ayudarlo. Eso sí, siempre tímida y con humildad.

Aunque hace casi tres años que Yésica no boxea, sus últimas peleas las protagonizó mientras estuvo viviendo en Chile, época en la que pudo incluso viajar y boxear en México y en Francia, de ningún modo se considera retirada.

“Intenté volver a boxear, pero está difícil la mano y hoy no te ayuda nadie. Eso no quita que en algún momento pueda llegar a volver, todavía no me he retirado ni he colgado los guantes; solamente estoy en una pausa”, desataca esperanzada y siempre sonriente, con esa misma sonrisa con que sonreía cuando se consagraba campeona. “Ahora la estoy peleando más que cuando boxeaba, pero todavía no tiro la toalla”, acota con una seguidilla de metáforas características del boxeo. No quedan dudas: Yésica Marcos no está en la lona.