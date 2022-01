Venezuela es la única selección sudamericana que jamás se clasificó a un Mundial de mayores. Es Cenicienta sin zapatos. Es, en esencia, una aventura que se extendió demasiado en el tiempo entre arrebatos de ilusión y también de desesperación. Es una película que lleva años de producción y ajustes y no termina de estrenarse. Un guion que se reescribe aún sobre lo que estaba bien. Un prototipo que todos queremos comprar y, de repente, otra vez, se convierte en meme porque destruye su propio motor. La Vinotinto acarrea décadas de zigzag emocional y futbolístico desde que José Omar Pastoriza le dio un impulso estructural, táctico y anímico indispensable. Pero… ¿Cuáles son las razones y a qué se enfrentará José Néstor Pékerman desde la próxima fecha de Eliminatorias?

Esta Venezuela, aún última en el escalafón clasificatorio, no es aquella de nivel super easy de Play Station. Su inmadurez y su ingenuidad prácticamente amateurs quedaron en la papelera de reciclaje con el comienzo del siglo. Sin embargo, la etiqueta de “única en no acceder a la cita máxima del fútbol” no es caprichosa. Tampoco se adhiere a la ausencia de ventajas climáticas o geográficas que pueden disfrutar otros representativos nacionales. Es, en realidad, parte de una conducta autodestructiva. Venezuela se boicotea cada vez que ofrece rasgos competitivos serios.

Luego de las bases que patentó Pastoriza, Venezuela creció bajo los pizarrones de Richard Páez y César Farías. La Vinotinto tuvo apenas dos entrenadores entre 2001 y 2013. Se repartieron 142 partidos. Y aunque ninguno alcanzó el 40% de efectividad, sí consiguieron dar un salto de nivel emocional y estratégico. Venezuela tuvo por primera vez en su historia noción de profesionalismo real y de continuidad futbolística. Había raíz en lugar de un castillo de naipes. Su imagen futbolera mostraba certezas de carácter y matices en el juego, capacidad de adaptación ante circunstancias adversas y confianza ante fuerzas parejas

Pékerman será el sexto entrenador desde 2014 si contamos los cotejos dirigidos por Manuel Plasencia y Leo González. El cuarto si vamos a procesos efectivos. La salud institucional de la Federación titila y tropieza. Ni ilumina, ni forma caminos, y así es imposible sostener el crecimiento en el tiempo.

Que Farías sea el timonel de una Bolivia que aún sueña con Qatar es un puñal que debe dolerle a Venezuela. Se trata de un rival directo. Farías llevó a La Vinotinto a su primer mundial sub 20 en 2009. En el proceso preparatorio fue subcampeón del tradicional torneo de L’Alcudia, aquel que potenció las chances de Lionel Scaloni en Argentina.

Con Farías, Venezuela quedó a 2 unidades de la zona de Repechaje para Sudáfrica 2010. Durante el recorrido, puntuó por primera vez ante Brasil por Eliminatorias y venció al pentacampeón Mundial en un amistoso. También catapultó el desarrollo de juveniles tanto a nivel seleccionado como dentro de la liga local gracias a decisiones reglamentarias. En 2011, aterrizó en semifinales de la Copa América.y quedó eliminado por penales. Rumbo a Brasil, se instaló a un puesto del terreno de respeca y derrotó a la Argentina de Sabella que luego sería finalista ante Alemania.

Venezuela no supo aprovechar todo ese capital neto, ni todo lo que fue invertido y luego arrojaría un brillante rédito en juveniles. La Vinotinto fue subcampeón mundial sub 20 en 2017. Hablamos de menos de 5 años… El entrenador de aquel plantel fue Rafael Dudamel, quien también se había hecho cargo de la mayor en abril de 2016 ante la salida de Noel Sanvicente.