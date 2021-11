El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez no solo involucró a los tres protagonistas de esta historia, sino que además salpicó a los allegados, familiares, exparejas y amigos de ellos que se vieron obligados a opinar sobre el conflicto en los medios de comunicación.

Y a pesar de que muchos eligieron refugiarse en el silencio para no generar mayores disturbios, de todas maneras tuvieron que tolerar las preguntas de los conductores y periodistas que quisieron conocer con más detalle lo que sucede en el núcleo interno.

Fue así como Paula Chaves, invitada al ciclo Cortá por Lozano para anticipar lo que será la gran final de Bake Off, se sometió a las consultas de la presentadora, Verónica Lozano, que quiso indagar en su vínculo con Zaira Nara y le consultó cómo se encuentra la modelo, mientras transita rumores de crisis con su pareja, Jakob Von Plessen.

Cabe recordar que tanto Zaira como el padre de sus hijos se vieron envueltos en una supuesta y fuerte discusión luego de que Jakob haya sido acusado de ser “el cómplice” de Mauro, ya que el futbolista y la China mantuvieron un encuentro cara a cara mientras las hermanas estaban en Italia y los hombres se habían quedado en París.

Dentro de este contexto, Verónica le preguntó a Paula “sobre el quilombo que está pasando”, pero con risas nerviosas, la esposa de Pedro Alfonso se limitó a responder: “Es horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada”.