“La vacunación es optativa y gratuita a todos los argentinos, esa es la ley ahora de ahí a que haya decretos o decisiones administrativas que no tienen ningún peso por sobre la ley eso es otra cosa -analizó- cuando nos dicen vos te tenes que vacunar contra covid, el principio que impera tanto en el derecho como en la medicina es el principio de precaución ¿Por qué un adulto tendría que colocarse tres dosis en un año de una vacuna que recién sale y de la cual no sabemos mucho? el principio principal de la medicina es no dañar, como dice el dicho popular es peor el remedio que la enfermedad” señaló la especialista.

“Tienen un efecto adverso en los problemas neurológicos, las parálisis, enfermedades autoinmunes, el cáncer, es todo aquel efecto adverso que no ha sido comprobado por estos estudios exprés -resaltó- tenemos que estar por lo menos 10 años observando qué es lo que sucede como efecto adverso, si colocamos la vacuna hoy y a los dos meses tenemos un problema grave de salud relacionado con la vacuna” expresó Fernández.

Consultada si podemos vivir por mucho tiempo con el covid manifestó: “vivimos toda la vida con tuberculosis, con neumonía, con sífilis, con gonorreas y sus enfermedades, siempre han existido y no por eso vamos a dejar de vivir. Uno no anda por la vida preocupado a ver si yo me agarró un resfrío o una mielitis transversa, porque esas preocupaciones lo que hacen es debilitar nuestro sistema inmunitario; desde las neurociencias se sabe que cuando uno está en constante estrés por preocupaciones de cosas que la mente está imaginando nuestro cerebro, nuestras estructuras cerebrales, están segregando adrenalina, cortisol, un montón de hormonas, neuronas y sustancias químicas que lo que están haciendo es tener un efecto físico -subrayó- si nosotros nos empezamos a preocupar por cualquier cosa que puede pasar en el futuro entonces lo pagamos con nuestra salud”.

“Estudió desde que a mí me dicen que yo me tengo que poner una vacuna Exprés en un tiempo Exprés, conozco los tiempos de la ciencia, me pongo averiguar del tema publicado en los medios oficiales” enfatizó la bioquímica.

“Hablo así de esta manera así tan franca porque existen trabajos científicos que están diciendo que las vacunas no sirven, hay 4 publicaciones muy fuertes en la revista científica the lancet dónde primero que la efectividad y eficacia de las vacunas está por ejemplo la más alta que es del 95% no es tal, los estudios de vacunas que estudiaron la protección de la vacuna es sobre enfermedades leves o moderadas únicamente, es decir no han sido comprobados los parámetros de: transmisión viral, de contagios, de hospitalizaciones, de enfermedad grave, de muerte; no te está diciendo que te protege la vacuna”.

Y por último agrego “Fijate que este año empezaron las vacunaciones y los casos se han disparado al infinito y el 90% de las personas que se enferman están vacunadas, Este dato es de otro trabajo científico de un hospital alemán.