La presidenta del PRO, Patricia Bullrich se manifestó en contra de las re-reelecciones de los intendentes y cruzó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien además acusó de «esconder a los intendentes en otros cargos, para que mantengan las elecciones indefinidas». Además realizó su opinión respecto a los aumentos de impuestos.

En declaraciones con TN, Bullrich cruzó al presidente de la Cámara de Diputados, al mostrar los movimientos que hizo con algunos intendentes: «Los esconde y los pone en lugares donde yo me pregunto, el intendente de Escobar fue trasladado a la hidrovía y no es ingeniero, era periodista». Por otra parte ejemplificó con el de San Pedro, quien «se fue al ministerio de Transporte, cuando viene del gremio del Campo».

«En total se escondieron veinte intendentes mediante este camino de salida, hay que tener en claro que la ley dice que son 8 años, por tanto, hay que derogar esta reglamentación para que no se escapen como se están escapando», aseguró Bullrich quien fue retrucada por uno de los panelistas sobre los casos de Juntos por el Cambio y le respondió: «Si no derogás esa ley, van a seguir haciendo eso de irse».

La presidenta del PRO continuó sus declaraciones al expresar que se encuentra «en contra de estas reelecciones» y que «cuando aparece la reglamentación en el 2019 me pregunté por qué surgió una reglamentación de algo que no tiene que serlo». Advirtió que «tiene que quedar claro que lo que no tenemos que hacer es un caso de ‘hecha la ley, hecha la trampa’, por lo tanto hay que corregir las cosas bien».

Bullrich también hizo mención respecto a la situación de los aumentos de impuestos (nota relacionada) y manifestó: «La base impositiva de la Argentina es demasiado alta. Las provincias no pueden seguir aumentando impuestos que van en contra de la producción y el crecimiento de la actividad privada, porque muchas de ellas tienen un tamaño y una cantidad de empleos públicos incompatibles con el crecimiento de Argentina».