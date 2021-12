En cuanto a las expectativas en el concejo señaló: “En lo personal es una experiencia muy hermosa, una responsabilidad que me ha dado la ciudadanía; para el radicalismo tiene que ver con una construcción colectiva -afirmó- hoy tenemos 14 concejales dentro del bloque Juntos”.

“Estamos orgullosos y con mucha responsabilidad para llevar adelante políticas publicas que la sociedad nos ha enmendado, además de cumplir con aquellos compromisos que el radicalismo en su conjunto decida para la ciudad” manifestó el concejal.

Sobre si el radicalismo formaría su propia lista aseguró: “hoy el radicalismo sigue aquel mandato de Gualeguaychú del 2015, yo siempre digo que los problemas son complejos, diversos y plurales -continuó- entonces las soluciones hoy no pueden pasar por un solo partido, pasa por soluciones colectivas a través de coaliciones, el objetivo que tenemos es que en la medida que fortalecemos al radicalismo vamos a fortalecer a Juntos. Siempre existirán las herramientas de la democracia para resolver dentro del espacio Juntos, quienes son los que conducen y protagonizan”.

Consultado si comparte lo que dijo Maximiliano Abad de que quiere un gobernador radical, Daguerre apuntó: “Nuestro deseo será tener un gobernador y un presidente radical salido de las filas del partido, siempre dentro del paraguas de Juntos, que es el compromiso que asumimos con la sociedad”.

En relación a la interna Morales – Lousteau por la ruptura del bloque de diputados en el radicalismo opinó: “no debería haber sucedido, existe las herramientas para discernir quienes conducen los bloques legislativos, históricamente se ha hecho de esa forma -continuo- esperemos que con la llegada de Gerardo Morales al comité nacional se restablezca esta situación, soy optimista de que esos coletazos en los bloques legislativos no se den dentro del marco del radicalismo en Bahía Blanca”.