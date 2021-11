Sobre la situación del peronismo afirmó “Estamos en una disputa no interna sino contra los grupos de poder, estamos perdiendo esa batalla”.

En cuanto al vínculo con el nuevo presidente de YPF Pablo González enfatizó: “Hace mas de 30 años que lo conocí al doctor González. La llegada de este nuevo presidente ha ordenado YPF -manifestó- cuando entramos en Febrero de este año, YPF tenia en venta la torre de la sede central en Puerto Madero”.

El asesor presidencial comentó que “hoy YPF tiene un horizonte nuevo, con una agenda de renovación como lo esta haciendo González”.

Consultado por el tema Vaca Muerta, respondió que “hay un desarrollo exponencial, seguramente con la nueva ley de hidrocarburos que esta en el senado y cuando se apruebe en ambas cámaras esa ley, sea mucho mas cotizada Vaca Muerta”.

Sobre el aumento de combustibles confirmó que “El presidente dijo que no va a aumentar. Hubo 3 meses consecutivos que aumento en porcentajes mínimos y de ahí hasta fin de año no habrá aumentos de combustibles”.

Por último, recordó cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner decidió expropiar YPF a Repsol: “Fue correcto que vuelva al Estado porque sino hoy la nafta valdría un disparate”.