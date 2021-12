Ofelia Fernández (Imagen de archivo)

Durante la asunción de los nuevos legisladores porteños, la diputada del Frente de Todos, Ofelia Fernández, ensayó un duro descargo contra un legislador libertario a quien acusó de encabezar un ataque en su contradurante las últimas horas.

Luego de la jura, Ofelia Fernández pidió una cuestión de privilegio para relatar el desagradable momento vivido.

“Quiero una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio”, inició.

Y continuó: “Ayer salí de esta Legislatura y un grupo de libertarios me agredió durante un buen rato mientras yo solamente seguía caminando”.

“Así como hoy asume un diputado que me ha dicho: ‘Gorda, hija de puta, incogible’ en más de 10 oportunidades”, detalló, en referencia al legislador Leonardo Saifert.

En el momento más álgido de su discurso, la legisladora enfatizó: “A diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre, porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Solicito que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo, no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones”.

Una vez finalizada su exposición, Fernández fue respaldad por los titulares de las diferentes bancadas, con excepción del bloque La Libertad Avanza.