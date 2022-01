Nuevo capítulo: para que llegue Benedetto a Boca, ¿se tiene que ir una figura?

¿Y eso por qué? Porque el representante de Benedetto, Christian Bragarnik, tiene una estrecha relación con los mandamases del Xolos de Tijuana, por lo que a modo de “favor”, cedería que el “Pipa” regrese a Argentina y a Boca si el Xeneize le da al club mexicano el anhelo que tienen y que forma parte del plantel del equipo de la Ribera.

¿Será esta la traba principal para el arribo de Benedetto a Boca? Al margen de lo que negocien con el Tijuana y con Lisandro López, Boca sabe que la salida el Pipa de Europa no es sencilla, ya que la logística es primero cortar un contrato con el Elche, donde está a préstamo, y negociar un nuevo contrato entre el Olympique de Marsella -dueño de su pase- con Boca. Así y todo, desde Brandsen 805 son optimistas y creen que se dará su arribo, haciendo o no este particular enroque entre clubes.