© Getty ImagesNovak Djokovic, número uno del ranking ATP.

Novak Djokovic acaparó el último Australian Open pese a no disputar un solo punto sobre las pistas del Melbourne. El tenista serbio y su decisión de no vacunarse contra el Covid-19, más las polémicas que emergieron gracias a sus declaraciones de entrada al país hicieron que no pudiese llegar a su Gran Slam número 21 mientras Rafa Nadal se coronaba en el gigante de Oceanía. Ha roto finalmente su silencio y ha dejado en claro hasta donde tiene pensando llegar.