Nuevamente L-Gante es noticia por un allanamiento que sufrió el músico en las últimas horas por la Policía Bonaerense.

La casa del cantante de cumbia 420 recibió “la visita” de personal policial luego de la denuncia de algunos de sus vecinos de General Rodríguez tras un confuso episodio.

Las personas aseguraron que el músico disparó un arma de fuego luego de acusar a una persona de su barrio por intentar robarle.

En el allanamiento sólo encontraron una réplica de un arma de fuego calibre 40 y por esta razón, se citó al novio de Tamara Báez a indagatoria por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas, tanto a él como a su pareja.

El mismo artista comentó sorprendido: “Con eso te das cuenta que nos están queriendo hacer un juego y… nada, que hagan lo que quieran, yo sigo siendo yo, mi vida sigue, no me voy a enfocar en la gilada”, comentó.

“A mí no me van a desviar la mente ni mi forma de ser, ni que yo diga algo que no quiera decir…Para los giles me siento cada vez más importante, hay gente que me está haciendo el aguante y camina siempre conmigo. Mañana en la fiscalía vamos a ver”, agregó.

“Estoy preparando un show gratis para todos y en Tecnópolis, este domingo. Seguro vamos a hacer un montón de gente y están todos invitados. Muchos no quieren que vean el verdadero poder, pero bueno, qué se yo, dejenmé tranquilo, eso les digo yo”, finalizó.