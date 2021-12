Nunca se llevaron bien y durante años las peleas mediáticas fueron moneda corriente para Nicole Neumann y Mica Viciconte, quien hace cuatro años está en pareja con Fabián Cubero. Sin embargo, tras anunciar su embarazo, la actual participante de MasterChef Celebrity habló del rol que cumplirá Luca, su primer hijo, en su familia ensamblada con el exfutbolista.

“Yo quería formar una familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano. Están re contentas, me tocan la panza, escuchan, se acercan. Es un momento lindo y sentirse acompañadas por ellas es hermoso”, manifestó en una entrevista con Catalina Dlugi, en referencia a Indiana, Allegra y Sienna, las nenas que “Poroto” tuvo con Nicole. Y remarcó: “A veces los nenes sienten que llega alguien para dejarlos de lado. En mi caso no es así y en mi familia no me enseñaron eso. El bebé va a traer unión, va a tener el amor de las hermanas y va a ser re contra malcriado”.

Mientras que la modelo y jurado de Los 8 escalones del millón le respondió y se mostró abierta a acercarse a la pareja de su exmarido. “Ojalá se traduzca en hechos lo que dijo, ojalá sea así. Yo con Fabián hablo siempre porque es el padre de mis hijas, tenemos que hablar porque tenemos tres hijas en común, pero solo eso”, planteó en diálogo con Primicias Ya y se mostró feliz por su noviazgo con José Manuel Urcera.

“Nikita” y el piloto del TC llevan varios meses juntos y la relación está tan encaminada que han compartido varios eventos familiares y viajes con las hijas de ella. Incluso, la rubia no descarta volver a ser mamá. De hecho, en las últimas semanas circularon rumores que aseguran que Neumann y Urcera iniciaron un tratamiento de fertilidad, pero ella salió a desmentirlo. “No es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento”, reveló la rubia, que le lleva once años a su pareja. Y continuó: “Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy. Hay que vivir el día a día pero es todo amor, todo positivismo, cariño”.

Poco antes de hacer pública su nueva pareja, Nicole había hecho una tregua con Cubero para dejar de pelearse públicamente y, así, poder preservar a sus hijas. Sin embargo, cada tanto salen a la luz nuevos problemas. Sin ir más lejos, días atrás el abogado de la modelo contó que el exfutbolista le debe un año de la cuota alimentaria.