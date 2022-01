Nahir Galarza.

Se conoció un video inédito donde Nahir Galarza denuncia haber sido abusada en manada en el año 2014. El material fue difundido por Jorge Zonzini, ex manager de la familia de la joven y en las imágenes se pueden ver documentos judiciales que involucrarían a Fernando Pastorizzo en el hecho narrado por Galarza.

“Aparece inesperado video inédito de Nahir Galarza cuando a los 16 años denunciaba un ataque en manada y el fiscal apuntaba a Fernando”, expresó Zonzini en sus redes sociales. El material audiovisual muestra a Galarza respondiendo preguntas de Valeria Massuh, la psicopedagoga que la entrevistó tras presentarse junto a su madre el 14 de octubre de 2014 en el Hospital Centenario Gualeguaychú donde un médico la revisó y reconoció que Nahir tenía escoriaciones circulares en las muñecas, brazos y piernas.

En el video, Nahir cuenta como fue atacada por un grupo de hombres, “estaba oscuro y no estaba consciente en ese momento”, comienza contando la joven. “Estaba sentada con las manos atadas con una cinta negra de plástico. Tenía sangre en las muñecas y en las piernas. Escuchaba voces de hombres, pero no se qué decían. Yo escuché a dos personas, pero no sé cuántos eran”, detalla la joven en su relato.