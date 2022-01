En un accidente rumbo a La Pampa, falleció Luis Eduardo Conde, ex abogado de Franco Macri. El hecho se produjo en la ruta 20. En ese momento, quien manejaba perdió el control del vehículo y volcó. El abogado perdió la vida prácticamente al instante ya que no llevaba cinturón de seguridad. Conde fue uno de los que conoció bien de cerca a Mauricio Macri y su familia.

Medios locales aseguran que el auto iba rumbo a San Carlos de Bariloche por la ruta 20. El hecho ocurrió el jueves a la tarde, informaron. La víctima fatal se trata de Luis Conde, un abogado que representó a Sandra Macri, hermana de Mauricio, y a Franco Macri. En esos años, el letrado ha estado muy de cerca con la familia y por eso fue muy crítico con el expresidente.

En algunas salidas públicas, Conde aseguraba que “Mauricio (Macri) es una persona soberbia y mentirosa. Franco me decía que no estaba preparado para ser presidente, tenía miedo de lo que podía hacer”. El abogado también fue testigo del momento donde el exmandatario le pidió a su padre que se hiciera cargo de la causa que lo tenía como responsable de escuchas telefónicas: «Yo le dije que no firme eso, porque él no había hecho nada”, había explicado el defensor de Franco Macri.

«Con la muerte del padre, ya no le va a poder echar la culpa de las macanas que se mandaba. Lo primero que decía que decía que era Franco Macri», explicó el año pasado en AM 530. «Yo puedo probar legalmente que Mauricio Macri es un mentiroso compulsivo. Aparte es destructivo. Todo lo que el toca, a la corta o a la larga se destruye», sostuvo en esa misma nota.

«Mauricio Macri tiene un gran poder sobre los jueces«, remarcó en una salida que había tenido en C5N. Luis Conde en ese momento aseguró que tenías más de 40 mil fojas para presentarle a la Justicia respecto a las escuchas ilegales y que, por la influencia de Macri, siempre le posponían la audiencia. Al mismo tiempo recordó que Alberto Nisman también había investigado a Mauricio Macri por espionaje a su hermana, Sandra.