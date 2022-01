Varias vecinas alertaron y una de ellas realizó la denuncia policial sobre un hombre que conduce un Renault 19 de color azul, quien invita a las mujeres a subirse al auto. Uno de los hechos sucedió en 25 de Mayo y 17.

“Hola chicas, les comento que ayer a la tarde un hombre canoso de unos 54 más o menos de edad, que anda en un auto azul oscuro me quiso levantar. y también le hizo lo mismo a mi hija. Tengan cuidado por favor ya hicimos la denuncia. Pero como no podemos distinguirlo bien no podemos hacer nada, si llegan a ver alguien con esas características o a alguna más le paso, me escribe. Gracias” escribió una joven en las redes sociales, y varias mujeres se hicieron eco de su publicación ya que les había pasado algo similar con esta persona que conduce ese automóvil.

Una de las vecinas a las que les sucedió esto alertaron a la comunidad de lo sucedido.

“A mi me paso en calles 17 y Avenida 25 de Mayo, se trata de un Renault 19 azul oscuro y cuando llego a mi casa a contarle a mamá lo que me había pasado, a ella también le había sucedido un día antes”, contó lo que le sucedió la joven en ese momento: “Voy al gimnasio a las 8 de la mañana, cuando salgo caminando venía por calle 17, antes de cruzar la avenida. Ahí me cruza este auto por delante, la persona me miraba y saluda, lo saludo, pero no hice caso porque es normal. Cuando cruzo, por calle 17, vi que el auto pegó la vuelta, se apareció enfrente mío y el conductor me decía que me suba al auto, que me llevaba. Le dije que no y me insistía, así que saqué el celular y ahí aceleró y se fue”.

Cuando llegó a su casa, le contó a su madre lo sucedido, y ésta le confió que el día anterior le había pasado algo similar.

“Ella me dijo ¿Es un auto azul?, entonces me di cuenta de que era esa misma persona. Ahora ando asustada porque no se si es casualidad que le haya pasado a mi mama o es alguien que está vigilando y no sabes”.

Ante la publicación en las redes sociales, que fue replicada por este medio para alertar a la comunidad, muchos indicaron que sería bueno tomarle la patente al rodado.

“En el momento no te das cuenta de mirar el número de patente, yo lo primero que hice fue sacar el celular, llamar a la primera persona que se me aprecio y decirle que no me corte porque no se si voy a volver” explicó.

Luego del hecho, la mujer compartió lo que le pasó con grupos de WhatsApp, y ahí aparecieron más comentarios de mujeres a las que les había pasado lo mismo.

Para destacar que en este caso hubo una denuncia correspondiente.

“Me pasaron un dato (del auto azul) y les di ese dato a la policía. A mí el hombre me saludo como una persona normal, pero cuando lo saludo, pega la vuelta y me dijo que suba al auto. Si veo a esa persona la recuerdo, porque le vi la cara, y al auto también lo distingo. Lo hicimos público para que las mujeres estén atentas” finalizó.