Hace algunos días, Morena Rial fue vinculada a Alex Caniggia por un encuentro de los mediáticos en Córdoba.

Luego de aclarar que solo son amigos, ahora la hija de Jorge Rial usó sus redes sociales e interactuó con sus seguidores quienes estaban preocupados por la influencer.

Hace unos días, la joven madre de Franceso aseguro estar triste y agrego: “Me voy a maquillar y voy a salir a bailar. Porque estoy muy triste y al que me vea, espero que no me cruce”, comenzó diciendo la hija mayor del periodista.

Luego, más enigmática que antes, sumó: “Siempre fui la persona que busca, que pide perdón, la que pelea por no perder gente. La que mueve cielo y mar con tal de ver felices a todos”, detalló.

Para cerrar la frase, More fue por más y aseguró: “Siempre me descuidé por cuidar a los demás y no saben lo desgastante que es para uno dar todo y que nunca alcance”.

Aparentemente el mal momento por el que está pasando la mediática responde a los rumores de separación de su padre, la relación con su ex y algunos temas laborales y económicos.