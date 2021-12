Mónica Ayos es una de las actrices argentinas que, por cuestiones laborales, se instaló en otro país y que cada vez que puede vuelve a sus raíces, ya sea con visitas o con material retro de sus distintos trabajos que hizo en los ‘90, la época en la que todos hablaban de ella y de sus curvas.

La artista se casó con Diego Olivera y formó una hermosa familia, ahora viven en México y desde allá, ella le muestra a sus seguidores más jóvenes, cómo lucía en su época de plumas, brillos y conchero. Sí, Mónica fue una de las vedettes más sensuales de la Argentina aunque hoy está parada en una vereda muy distinta.

Resulta que la blonda estuvo ordenando sus pertenencias y encontró una caja de fotos en las que guardaba recuerdos de su extensa carrera; además de las postales habían videos de participaciones en el programa de Susana Giménez y no dudó ni un segundo en subir todo a Instagram.

Entusiasmada con el hallazgo, Ayos publicó un video hot bajando escaleras en el estudio de la diva de los teléfonos y compartió una anécdota de cuando su hija Victoria la vio con el traje de vedette. “Este es apenas un mini compilado del programa de Susana Gimenez” escribió para luego relatar lo que sucedió.

Play Video

“Un día, a los 11 años de mi hija menor Victoria, se me ocurrió mostrárselo (ella no llegó a vivenciar mi etapa de plumas y brillos) Con mucho orgullo le dije: ‘Hija, acá podes ver otra de mis versiones, tu hermano Federico se acuerda y también te puede contar de esa época’. Con ojos enormes y sin quitar la mirada del monitor me respondió: ‘Ah,,,Fede sabía que trabajabas en un CARNAVAL?’”, compartió la artista junto a un montón de emojis de risas, aplausos y la frase típica de carnaval: “pé pé pé pé pé pé”.