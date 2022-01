Eugenia “China” Suárez le puso su voz en español al personaje de Meena, una pequeña elefante de la película animada Sing 2 y luego de esto anunció un cambio de carrera.

La China se lanzará como solista, un camino que comenzó hace muichos años de pequeña en sus trabajos para Cris Morena, especialmente en Casi Ángeles donde la música tomó gran protagonismo pero nunca de manera individual.

Hace unos años realizó reversiones de “Trátame suavemente” para la película Abzurdah y You Know I”m Not Good, de Amy Winehouse para El Hilo Rojo. Lleva años estudiando música con el músico Willy Lorenzo y parece que ahora se va a animar a dar el paso.

“Estoy en eso. Hace muchos años que vengo dando vueltas. Soy partidaria de que cuando uno empieza a hacer una cosa, las quiero hacer lo mejor que puedo”, explicó a una entrevista de C5N.

La fecha exacta de una primera publicación no fue dicha pero alrededor de un año sería lo que habría que esperar, “Creo que en menos de un año ya podría arrancar”, detalló.

En cuanto al género musical no dio muchos más detalles y cerró diciendo: “Hay un género que está muy de moda. Los que ya están en eso les va muy bien y la están rompiendo. Quiero volcarme a otra cosa”.