Disconforme con la estrategia que adoptó el Gobierno nacional para restructurar la deuda con el FMI, Máximo Kirchner presentó su renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

A través de un duro comunicado, Maximo Kirchner expuso los motivos: “Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”.

No obstante, aclaró que continuará en la bancada oficialista. “Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023”, explicó.

“No aspiro a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza”, expuso el legislador, en otro párrafo de la misiva.

Respecto a la negociación con el Fondo, recordó su pragmatismo al momento de constituir la coalición política: “Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Entendí desde el momento en que CFK nos dio la instrucción de construir el Frente de Todos que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría. Lamentablemente fui uno de los pocos que actuó de esa manera”.

Además, Máximo Kirchner aclaró que no podía continuar en el cargo de cara al debate en el Congreso, donde se discutirá el acuerdo con el Fondo anunciado días atrás. “Sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán”, completó