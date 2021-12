“Trato de reinventarme todo los días, si bien tengo un trabajo hace 20 años de transporte, logística y distribución” .

Sobre que es Tienda Voy dijo: “Es un espacio digital, un lugar donde accedes por www.tiendavoy.com vas a poder a realizar la compra como si fueras a un supermercado, podes elegir los insumos alimenticios a buen precio”.

“Tenemos un lugar de abastecimiento propio, la gente hace su pedido, los del deposito reciben su pedido y se lo confeccionan. contamos con camionetas con frio, habilitadas por la Municipalidad”.

“Esto arranca mañana, vamos a trabajar de Lunes a Viernes en dos horarios, de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 20 hs. y los sábados por la mañana -agrego- “Si haces el pedido de mañana, te llega a la tarde y si lo haces de tarde te llega al día siguiente”.

“En estos momentos tenemos 2500 productos desde alimentos, limpieza, bazar, hasta congelados, panificados no salvo que sean envasados y electrodomésticos tampoco” manifestó Neumann.

En cuanto a los medios de pagos se refirió: “Trabajamos únicamente con tarjetas, todavía no usamos mercado pago”.

Consultado por como surgió el proyecto afirmo “somos 3 socios, un día en una asado charlando, vimos esto como una posibilidad, como que no estaba explotado -continuo- creo que hoy en día es importante porque hay gente que no tiene tiempo para hacer las compras”.

“Nos adherimos a los precios cuidados, estamos trabajando que promoción se puede sacar. La compra mínima son de $3500”.