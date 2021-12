Martín Barrionuevo sobre sus expectativas en el concejo deliberante se refirió: “La expectativa es que se pueda poner la impronta, laburar mucho, somos pocos pero con mucha fuerza, laburar con todos los estamentos, para ir viendo proyecto por proyecto independientemente de quien lo presento, según nuestras ideas lo acompañaremos”.

Consultado a la hora del juramento porque juro por la libertad respondió “lo que era el juramento oficial, me intereso mucho jurar por la constitución y por la libertad, que es lo que falta y lo que esta cambiando la mente de los argentinos, poder demostrar que esa elección distinta les va a dar mas posibilidades para crecer individualmente sin tanta necesidad del estado y de las ayudas”.

“Dentro del bloque estamos por ahora nosotros dos, Valeria Rodriguez y yo, Cristina Soto va a estar como secretaria de bloque, vamos a tratar de trabajar en conjunto y poner mucha fuerza y energía” afirmó el concejal.

Sobre el presupuesto aseguró: “lo empece a estudiar por arriba, la semana que viene empiezan las charlas con las distintas secretarias para que vayan explicando sus distintas partes dentro del presupuesto, vamos a analizarlo para luego pasar al 6 de enero para charlarlo en la sesión extraordinaria”.

“Hay muchas desigualdades, veo que la secretaria que impulsa el desarrollo es la que menos presupuesto tiene y la que mas tendría que ser considerada para incentivar a desarrollarse por sus propios medios; en general es transversal a todas las secretarias, hasta ahora estoy viendo gastos que me parecen superfluos y si se podría eficientizar el trabajo de planta permanente podríamos ahorrar muchísimo ya que podríamos quitar ciertas tasas que no tendrían que estar” enfatizó Barrionuevo.